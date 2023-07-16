Штормовой ветер и гроза: новосибирцам рассказали о погоде 16 июля

В Новосибирске прогнозируют штормовой ветер и грозу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В воскресенье, 16 июля, в Новосибирске прогнозируют штормовой ветер и грозу. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского УГМС.

Ночью будет +17...+19 градусов. Днем воздух прогреется до +24.

− Облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, гроза, днем кратковременный дождь, гроза, местами град, − говорится на сайте гидрометцентра.

Также жителей Новосибирска предупредили об очень сильном ветре. Ночью его порывы могут достигать 21 метра в секунду, днем – до 18 метров в секунду. Это значит, что не стоит прятаться под деревьями и находиться около слабо укрепленных конструкций.

Кстати, завтра в регионе будет действовать штормовое предупреждение.

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