Штормовой ветер и гроза: новосибирцам рассказали о погоде 16 июля

В Новосибирске прогнозируют штормовой ветер и грозу.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В воскресенье, 16 июля, в Новосибирске прогнозируют штормовой ветер и грозу. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского УГМС.
Ночью будет +17...+19 градусов. Днем воздух прогреется до +24.
− Облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, гроза, днем кратковременный дождь, гроза, местами град, − говорится на сайте гидрометцентра.
Также жителей Новосибирска предупредили об очень сильном ветре. Ночью его порывы могут достигать 21 метра в секунду, днем – до 18 метров в секунду. Это значит, что не стоит прятаться под деревьями и находиться около слабо укрепленных конструкций.
Кстати, завтра в регионе будет действовать штормовое предупреждение.
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