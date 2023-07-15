В Барабинске сильный ветер повалил автобусную остановку

В Барабинске автобусная остановка не выдержала буйства стихии 15 июля. Фото: Кадр из видео/предоставлено местными жителями

В Барабинске автобусная остановка не выдержала буйства стихии 15 июля. Сильный ветер повалил ее на землю. Об этом рассказали местные жители.

— Мы несколько лет ждали, когда же она появится, чтобы не ходить пешком до автобуса. И вот — остановка появилась, но прочность ее изначально оставляла желать лучшего. Ну и, что логично, после сильного ветра она упала на землю, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.

Напомним, следы буйства стихии в субботу, 15 июля, можно найти и в самом Новосибирске. Так, градом побило несколько припаркованных во дворе машин, а сильный ветер повалил на дороги деревья.

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