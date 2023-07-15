Под Новосибирском 52-летняя женщина ударила сожителя ножом в ходе застолья

В Искитимском районе 52-летняя женщина пырнула ножом своего сожителя. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Искитимском районе Новосибирской области 52-летняя женщина пырнула ножом своего сожителя. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

В четверг, 13 июля, в больницу доставили 45-летнего мужчину с ножевым ранением. Информацию передали в отдел полиции.

− Сотрудниками полиции было установлено, что в ходе распития спиртного между гражданином и его 52-летней ранее не судимой сожительницей произошла ссора, в ходе которой подозреваемая нанесла потерпевшему удар ножом в область грудной клетки, − рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На период расследования сибирячка будет находиться под подпиской о невыезде.

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