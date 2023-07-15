В Новосибирске «Хендай» сбил подростка на велосипеде

В Новосибирске девушка на иномарке сбила подростка на велосипеде. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске девушка на иномарке сбила подростка на велосипеде. ДТП случилось в ночь на 15 июля в Октябрьском районе города.

— 22-летняя девушка за рулем «Хендай Солярис» ехала по улице Кошурникова со стороны улицы Красина. Поворачивая налево на улицу Бориса Богаткова около дома 248/1 она сбила 16-летнего подростка на велосипеде, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего парня доставили в больницу для уточнения травм. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber