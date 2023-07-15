В Новосибирске на улице Кропоткина на иномарку упало дерево

На улице Кропоткина в Новосибирске на автомобиль Volkswagen рухнуло дерево. Фото: Людмила ОЖАНСКАЯ

На улице Кропоткина в Новосибирске на автомобиль Volkswagen рухнуло дерево. ЧП произошло в субботу, 15 июля, сообщила читательница КП-Новосибирск.

Судя по фото, иномарка была припаркована у жилого дома. Из-за штормового ветра ствол переломился, и дерево, растущее за оградой, оказалось на проезжей части.

Какие повреждения получило авто – неизвестно. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области штормовой ветер валит деревья, а град разбивает стекла. Непогода застала сибиряков врасплох 15 июля.

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