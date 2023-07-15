Новосибирские артисты выступили перед бойцами в зоне спецоперации

Проходили концерты на линии соприкосновения. Фото: предоставлено Яной Кованько

В начале июля солисты Новосибирского музыкального театра Яна Кованько и Андрей Дорошенко прибыли в зону СВО. Они отправились в Донбасс, чтобы дать концерты перед военнослужащими и продемонстрировать им народную поддержку.

Артисты представляют Новосибирское отделение «Культурного фронта России». В дороге их сопровождал председатель Союза отцов региона Сергей Майоров. Поездку организовали при поддержке Минкультуры региона, Дома офицеров Новосибирского гарнизона и Новосибирского регионального отделения «Союза отцов».

Проходили концерты на линии соприкосновения. Поэтому нередко выступления перебивал грохот снарядов, пишет «Царьград Новосибирск».

− Мы выступали перед бойцами, которых буквально только вывели из боя и, поверьте, это дорогого стоит. Мы становились близкими друг для друга с первых минут знакомства. Кто-то из них просил передать домой награды, кто-то привет близким, кому-то просто хотелось поговорить о личном, − рассказала Яна Кованько.

Яна призналась, что все происходящее там тронуло ее до глубины души. Артистке даже не хотелось уезжать оттуда, несмотря на постоянную опасность.

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