В полиции рассказали, почему пятилетняя девочка оказалась одна на пляже в Новосибирске

Сотрудники полиции передали малышку родителям. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В МВД прокомментировали историю с пятилетней девочкой, которая находилась одна на Бугринском пляже в Новосибирске. Оказалось, что малышка убежала от родителей.

− В полицию 14 июля поступило сообщение от законного представителя малолетнего ребенка о безвестном исчезновении девочки. Сотрудники полиции обнаружили 5-летнюю девочку на одном из пляжей Кировского района, − рассказали в ГУ МВД России по региону.

Малышку передали родителям, ее жизни ничего не угрожает. В полиции подчеркнули, что семья у них благополучная. С родителями провели профилактическую беседу.

Напомним, девочку отвели на пост матросов-спасателей. Туда вызвали полицейских, сообщили ранее в МАСС.

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