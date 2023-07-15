В Новосибирске пятилетнюю девочку нашли одну на Бугринском пляже

Девочку отвели на пост матросов-спасателей. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

На Бугринском пляже в Новосибирске заметили пятилетнюю девочку – она находилась там без сопровождения взрослых. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером 14 июля. Девочку отвели на пост матросов-спасателей. На место вызвали сотрудников полиции.

− Девочка передана сотрудникам ПДН. В медицинской помощи не нуждается, − рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе города.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области в 2023 году погибли 23 ребенка. Причем самая частая причина смерти среди детей – утопление.

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