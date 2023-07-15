В Новосибирске четвертый мост через реку Обь сдадут в 2024 году

Четвертый мост через реку Обь в Новосибирске планируют сдать в 2024 году. Фото: ГК «ВИС»

Стало известно, когда четвертый мост через реку Обь в Новосибирске сдадут в эксплуатацию. По словам главы Минтранса региона Анатолия Костылевского, это произойдет скорее всего в первом квартале 2024 года.

Строительство объекта планируют завершить до конца 2023 года. Далее начнется работа с документами.

− Потом начнется проверка Ростехнадзора, документы, ЗОС (заключение о соответствии − прим. ред.), ввод и так далее. Эта бумажная работа у нас, скорее всего, займет первый квартал следующего года, − цитирует ТАСС Анатолия Костылевского.

Глава регионального Минтранса отметил, что стоимость объекта составляет 44,6 миллиарда рублей.

Ранее в Минтрансе объяснили, как четвертый мост избавит Новосибирск от пробок.

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