Новосибирцам рассказали об итогах Форума будущих технологий

В 2023 году Форум прошел под девизом «Опережая время». Фото: https://future-forum.tech/

Новосибирские ученые приняли участие в Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». Они активно занимаются развитием квантовых технологий для достижения Россией технологического суверенитета.

В 2023 году Форум прошел под девизом «Опережая время». Его главная задача заключается в том, чтобы стимулировать совместную работу государства, науки и бизнеса. Вместе они будут развивать и внедрять технологии, которые позволят нашей стране соответствовать глобальным трендам и претендовать на мировое технологическое лидерство.

Мероприятие организовано под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Во время выступления на пленарной сессии Форума российский лидер подчеркнул, что принципиальная задача для страны – перевести всю экономику на качественно новый уровень на основе больших данных.

Владимир Путин предложил в течение года подготовить новый нацпроект, нацеленный на формирование экономики данных. Действовать он будет до 2030 года.

− При этом у нас должны быть не просто научные разработки и базовые решения, а вся технологическая и производственная цепочка, − отметил президент России.

Госкорпорации, отвечающие за развитие квантовых технологий в стране, продемонстрировали Владимиру Путину свои передовые разработки. Так, компания «Росатом» показала самый мощный в стране 16-кубитный квантовый компьютер на ионах, на котором с помощью облачной платформы запустили алгоритм расчета молекулы.

Форум открыла международная научная конференция ICQT 2023. В ней приняли участие ученые из России, Индии, Бразилии, Китая, Франции, Швеции, Беларуси, Германии и Австралии. На площадке проходили научные дискуссии, в ходе которых участники обсуждали реализацию совместных проектов.

По итогам работы Форума площадку посетили более 1400 человек. Среди них – 750 специалистов из более чем 80 российских и зарубежных учебных и научно-исследовательских учреждений, 250 представителей СМИ.

На Форуме побывали также школьники и молодые ученые. Они находятся в самом начале пути, но уже проявляют огромный интерес к науке и технологиям.

Оператором Форума будущих технологий выступил Фонд Росконгресс при поддержке Минцифры РФ и Российской академии наук.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber