В Новосибирске 13 детей-мотоциклистов пострадали в ДТП в 2023 году

В 2023 году на территории Новосибирска произошло 12 ДТП с участием юных мотоциклистов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В 2023 году на территории Новосибирска произошло 12 ДТП с участием несовершеннолетних мотоциклистов. Травмы получили 13 детей, сообщили в Госавтоинспекции по городу.

Также там назвали основные причины, по которым юные байкеры попадают в аварийные ситуации. У большинства нет навыков вождения и прав управления транспортными средствами. Кроме того, многие любят погонять. Еще одна причина − эксплуатация неисправного или переоборудованного мотоцикла.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что подростки в основном не думают о своей безопасности. Это подтверждает тот факт, что многие ездят без мотошлема.

К тому, что происходит с юными мотоциклистами, причастны и родители. Некоторые покупают своим чадам мопеды и скутеры, поощряя их за хорошие оценки.

− Госавтоинспекция города Новосибирска призывает родителей позаботиться о будущем своих детей и воздержаться от покупки мототранспорта, а также не передавать управление транспортного средства лицам, не имеющим права управления ТС, − отметили в публикации.

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