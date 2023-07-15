«Люди в очереди плачут, сказали — нет мест»: 10 пассажиров рейса Новосибирск-Иркутск застряли в Толмачево

Десять человек не смогли улететь вовремя. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

В аэропорту Толмачево застряли 10 пассажиров рейса Новосибирск-Иркутск. Они приобрели билеты, прибыли на регистрацию, однако там им объявили, что мест в самолете не хватает. И объяснили это техническим сбоем.

— Мы приехали, а нам сказали, что мест нет. Объяснили каким-то сбоем в программе. У людей просто шок, 10 человек не могут улететь, стоят плачут в очереди. У кого-то в Новосибирске была пересадка — тоже все пошло наперекосяк, — рассказала КП-Новосибирск одна из пассажирок Татьяна.

Людям пообещали другой борт и выдали еду и напитки. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

После получаса ожидания около стойки информации, в авиакомпании людям сообщили, что нашли для них места на другом рейсе — в час дня.

— Выдали нам новые посадочные талоны. Но ждать почти 5 часов нам придется в аэропорту — гостиницу не предоставили. Но зато дали еду и воду, — добавляет Татьяна.

Ранее КП-Новосибирск уже писала о похожем случае с пассажирами рейса Новосибирск-Владивосток. Десятки человек также были вынуждены ждать посадки на следующий борт из-за сбоя программы.

КП-Новосибирск отправила запрос в авиакомпанию S7 с просьбой прокомментировать ситуацию

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