Новосибирцы рассказали, считают ли профессию ученого престижной

Аналитики рассказали, как новосибирцы относятся к профессии ученого. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики рассказали, как новосибирцы относятся к профессии ученого. Как оказалось, большинство сибиряков считают эту работу престижной.

Об этом говорилось на Форуме будущих технологий, прошедшем 13-14 июля в Москве. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, среди молодежи Новосибирска популярны профессии, приносящие вклад в достижение прогресса и развитие будущего страны. Подготовкой специалистов для научной и инженерной работы занимается наукоград Кольцово, который является одним из трёх наукоградов в Российской Федерации (вместе со Сколково и Иннополисом).

В рамках всероссийского опроса людей также спрашивали, как они представляют себе ученого и инженера. И результаты показали, что образ ученого более персонифицированный, с ним чаще ассоциируются конкретные персоналии (причем, преимущественно физики) : Альберт Эйнштейн (10%), Дмитрий Менделеев (8%), Михаил Ломоносов (4%), Константин Циолковский (2%). По 1% вспомнили Николу Теслу, Игоря Курчатова, Исаака Ньютона, Андрея Сахарова и Сергея Королева. Инженер воспринимается более абстрактно, конкретные фамилии практически не назывались (1% указали Сергея Королева).

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