Ученые из Новосибирска внедряют квантовые технологии в повседневную жизнь

Ученые Новосибирского государственного университета развития квантовых технологий.

Сегодня Россия находится в топе стран-лидеров по темпам и глубине развития квантовых технологий. Большой вклад в эту работу вносят ученые Новосибирского государственного университета (НГУ).

Анализ текущего состояния квантовых технологий и видение того, как они в ближайшей перспективе могут повлиять на жизнь каждого россиянина, ведущие отечественные эксперты представили в докладе «Квантовые технологии для государства и бизнеса: настоящее и будущее» на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». Мероприятие проходило 9-14 июля на площадке ЦМТ в Москве.

По мнению ученых, перспективными для бизнес-задач могут быть три направления развития квантовых технологий: квантовые вычисления (различные версии квантовых компьютеров и эмуляторы их работы), квантовая защита информации (квантовые коммуникации и постквантовая криптография, то есть новые устойчивые к квантовому взлому методы шифрования) и квантовые сенсоры.

Так, развитие ультрачувствительных датчиков нового поколения может дать мощный импульс сразу в нескольких областях: обороне, безопасности, навигации (космос, беспилотный транспорт), строительстве, геологоразведке и добыче полезных ископаемых, в медицинской диагностике и терапии, индустрии 4. 0.

Научные прорывы в развитии квантовых компьютеров, которые мы наблюдаем в последние годы, позволяют надеяться, что уже к 2025–2030 годам мир ждет массовое внедрение квантовых компьютеров.

В 2024-2025 годах эксперты ожидают появления в мире прототипов квантовых вычислительных систем на основе более чем 1000 кубитов и облачного доступа к ним.

А после 2030 года могут появиться устройства с миллионом и более кубитов, которые будут моделировать очень сложные химические системы, решать задачи аэро- и гидродинамики, освоят криптоанализ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber