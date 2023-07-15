На форуме «Технопром» в Новосибирске обсудят вопросы технологического суверенитета страны

Форум будущих технологий «Вычисления и связь «Квантовый мир» прошел в Москве.

В Новосибирске с 22 по 25 августа пройдет Х Международный форум технологического развития «Технопром-2023». Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологии в России. Обсуждаться на форуме будут в частности региональные программы научно-технологического развития, представления региональных научно-технологических проектов, поиска ответов на вопросы замещения «выпавших звеньев», а также подбора технологических партнеров из регионов России и международных компаний. В конечном итоге, эти научные мероприятия призваны поддержать технологический суверенитет страны.

Этот же актуальный вопрос обсуждался и на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь «Квантовый мир», проходившем на площадке ЦМТ в Москве с 9 по 14 июля. Старт ему дала научная конференция ICQT 2023. Ее темой стали как раз квантовые технологии, нацеленные на поддержание технологического суверенитета страны.

На этой конференции была представлена квантовая технология, способная шифровать данные невзламываемыми ключами. Эксперимент проводили с помощью китайского спутника между двумя наземными приемными станциями: российской и китайской. Именно спутниковые системы позволяют преодолеть основное ограничение оптоволоконных систем — расстояние, на которое может быть распределен ключ.

Результат эксперимента показал, что общий объем ключа, полученного на приемной станции в Звенигороде в ходе этого сеанса, составил 570 Кбит, продолжительность сеанса составила 217 сек. Стороны обменялись только монохромными зашифрованными изображениями размером 256×64 пикселей. При передаче использовался метод одноразовых блокнотов с длиной ключа равной длине передаваемого сообщения.

Специалисты отмечают, что создание таких каналов связи позволит гарантированно защитить полезную информацию от компрометации и несанкционированного доступа.

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