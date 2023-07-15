«Светло было, как днем»: новосибирцы делятся в соцсетях снимками сильной грозы

Ночь в Новосибирске была сильная гроза. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске и пригороде погода вечером в пятницу, 14 июля, разбушевалась не на шутку. На улицы обрушился сильный ливень, а небо перед этим окутала паутина из молнии.
— У нас сверкало так, что на секунду становилось светло, как днем — рассказали КП-Новосибирск жители ОбьГЭСа.
Накануне региональное МЧС даже выпустило штормовое предупреждение, предостерегая сибиряков насчет дождливых выходных. В ведомстве сообщали, что такая погода может грозить обрывом линий связи и электропередач, падением деревьев и плохо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий, а также нарушением работы транспорта и увеличением количества ДТП.
Синоптики обещают дожди, грозы и сильный ветер на протяжении всех выходных. При этом, жара спадать не собирается: температура воздуха будет удерживаться в пределах 24-30 градусов тепла.
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Об этом сообщили в МЧС (подробнее).
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