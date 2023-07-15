«Кипяток бежал из-под земли»: в Новосибирске на улице Станиславского прорвало трубу

В Новосибирске на улице Станиславского, судя по всему, случилась небольшая коммунальная авария. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске на улице Станиславского, судя по всему, случилась небольшая коммунальная авария. Утром в пятницу местные жители заметили там «реки» из кипятка.
— Заметил это где-то в шесть часов утра, во дворе напротив дома по улице Станиславского, 12. Бежал кипяток прямо из-под земли, — рассказал КП-Новосибирск очевидец Виталий.
Новосибирец отметил, что позже к месту протечки приехали коммунальщики.
— Во сколько бригада прибыла, я точно не знаю. Но сейчас там вырыта яма, что-то чинят, — отметил сибиряк.
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