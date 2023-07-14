Добавляют драйва в будни: СКИФ строят студенческие отряды из девяти регионов России

Опытным специалистам работать со студентами веселее: все когда-то были молодыми. Фото: Константина Кутузова.

Здания проекта класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+» «Сибирский кольцевой источник фотонов» строят бойцы студенческих отрядов. Подробности рассказали журналисты «ЧС инфо».

- Почти два месяца, до 26 августа, бойцы межрегиональной студенческой стройки из девяти регионов России будут заняты на арматурных, бетонных и подсобных работах, - сообщает издание.

Один из них, челябинский отряд, занят армированием фундаментной плиты под основное сооружение СКИФа здание инжектора. Площадь объекта порядка трех тысяч квадратных метров. Высотой здание будет с четырехэтажный дом. Бетона на фундамент, понятное дело, не пожалеют: только в фундаментную плиту планируют залить около шести тысяч кубометров.

Со слов начальника участка Алексея Клапцова, доверять студентам такую ответственную работу не страшно: ее много - на всех хватит. Кроме того, студентов «разбавляют» опытными строителями. И работа движется очень даже хорошо.

- Ребята, когда к нам приезжают, добавляют драйва нашим будням и очень серьезно помогают на дополнительных работах: что-то перенести, где-то прибраться. А сейчас бойцы стройотрядов уже и арматуру вяжут, - рассказал Клапцов.

Работы по фундаменту здания инжектора планируют завершить к сентябрю. Так что студенты увидят результат своего труда. А опытным специалистам с ними работать интереснее и веселее: они вспоминают молодость - все когда-то были студентами.

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