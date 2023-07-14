Варенье из питомника: новосибирцам рассказали, где набрать ягод для зимних заготовок

Ягоды можно не только собирать, но и кушать с куста. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Есть вкусный способ продлить скоротечное сибирское лето – сварить варенье из ароматных ягод. Но где их взять, если ценники у частников на них кусачие, а своей дачи нет? Да и в лес не каждый сможет выехать. Правильно – ехать в питомники, где ягоду можно собрать с куста, а потом купить ее по цене ниже рыночной.

– Почему ягодный самосбор выгоден? Все очень просто – на рынке ягода продается литрами, а в хозяйствах – килограммами, – сообщают «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области». – А к примеру, килограмм садовой клубники, малины, смородины и крыжовника – это около 1,5 ягодных литров + полный стакан.

Кроме того, вы себя обманывать не будете: соберет отборные ягоды. И точно будете знать, где ее взяли. Приятными бонусами идут свежий воздух и возможность полакомиться ягодами с куста.

– Перед поездкой обязательно позвоните в питомник: сбор возможен не каждый день. Иногда хозяйства объявляют специальные технические дни – чтобы ягода успела поспеть. Одежду нужно выбирать с длинными рукавами и закрывающую ноги до щиколоток. Не забудьте защитные средства от насекомых – комаров, клещей, мошек. И возьмите с собой воду, – сообщает издание.

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