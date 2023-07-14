В Новосибирской области огромная стая бродячих собак держит в страхе несколько деревень

Собаки держат в страхе местных жителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Карасукском районе появилась стая бродячих собак, которые держат в страхе жителей Михайловского сельсовета. Подробности рассказали журналисты местной газеты «Наша жизнь».

– С предупреждением к жителям вышла глава Михайловского сельсовета Алла Романовна Ляпина. Она сделала снимки собачьей стаи. И рассказала, что на них запечатлен не крупнорогатый скот, как может показаться на первый взгляд, а стая собак, которая в данный момент находится в колесах, посадке возле Кавкуя! Собаки очень крупные, – написали в официальном паблике издания. – Будьте осторожны при посещении колков: собаки голодные – кинулись даже на машину.

Собаки в стае много. Фото: Новости Карасука - газета "Наша жизнь"/ВКонтакте

Один из подписчиков газеты сообщил, что эти собаки никогда не были домашними: они плодятся внутри стаи.

- Там всегда 2-3 cyки беременны. Плюс спариваются с собаками, которые на самовыгуле, - пояснил мужчина большую численность стаи.

Они свободно бегают по лесам. Фото: Новости Карасука - газета "Наша жизнь"/ВКонтакте

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