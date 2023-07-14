За вред экологии новосибирское САХ обязали выплатить 130 миллионов рублей

САХ обязали выплатить 130 млн рублей. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Новосибирское МУП «Спецавтохозяйство» по решению Арбитражного суда обязали выплатить 130 миллионов рублей. В такую сумму оценили вред, причиненный предприятием экологии – оно загрязняло окружающую среду.

Из информации, опубликованной на сайте Арбитражного суда, следует, что истцом выступило Сибирское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Росприроднадзор решил взыскать с САП 45,1 млн рублей - долг за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год, а также более 1 млн рублей неустойки. 3 июля суд удовлетворил выдвигаемые требования в полном объеме. Руководству новосибирского предприятия пришлось запросить рассрочку на 3 года.

- На сегодня объем задолженности ответчика составляет 130 миллионов рублей. Единовременное погашение такой суммы практически невозможно - возбуждение исполнительных производств приведет к парализации деятельности предприятия и его банкротству, - говорится в решении арбитража.

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