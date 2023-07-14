В Новосибирске дети затравили пенсионера, который пристыдил их за разбитый книжный шкаф

Пенсионер решил пристыдить детей за разбитое стекло. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В парке Первомайского района Новосибирска дети разбили книжный шкаф. Со слов очевидцев, «за труд людей» вступился проходящий мимо пожилой мужчина.

- И был за это послан матами от группы малолетних горожан. Прошу принять меры родителей, - обратились местные жители через паблик «Подслушано Первомайка» и выложили фото убегающих детей, а также разбитого книжного шкафа. - Факт поломки был: стекло лежало рядом со шкафчиком, а мелкие разбежались сразу, хотя невиновным бежать незачем. Как минимум в этой ситуации жалко труды людей. Даже алкоголики не ломала эту полку, а тут вот так вышло... Дети потом еще шли за пенсионером и продолжали издеваться.

А ребята убежали от него. Фото: "Подслушано Первомайка"/ВКонтакте.

Большинство комментаторов ругали детей, а также их родителей за неподобающее воспитание подрастающего поколения. Но были и те, кто за них вступился. Так, один новосибирец отметил, что, скорее всего, для травли была причина.

- Этот дед сорвался на меня из-за того, что я по его приказу не поймал мальчика - начал меня матами крыть, - написал мужчина.

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