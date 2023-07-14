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НовостиПроисшествия14 июля 2023 17:41

«Света нет у половины города»: под Новосибирском деревья, сваленные мощным ураганом, крушили дома и перекрывали целые улицы

В Новосибирской области поваленные ураганом деревья рушили крыши домов и перекрывали улицы
Данила ШУЛЯК
Деревья крушили машины и ломали крыши домов. Фото: https://vk.com/id728193060.

Деревья крушили машины и ломали крыши домов. Фото: https://vk.com/id728193060.

В пятницу, 14 июля жители города Болотного и близлежащих сел Новосибирской области столкнулись с сильным ураганным ветром. Штормовые вихри сносили деревья, а те рвали провода, ломали шифер ветхих двухэтажек и перекрывали целые улицы.

— Электроснабжение сейчас отсутствует практически на всей территории Болотнинского района. Экстренные службы приступили к восстановлению сетей в тех местах, где произошли обрывы. Для полного устранения последствий понадобится несколько дней, — сообщил Глава Болотнинского района Олег Королев.

Длинные березы перекрывали целые улицы. Фото: https://vk.com/id728193060.

Длинные березы перекрывали целые улицы. Фото: https://vk.com/id728193060.

— Действительно, был сильный ураган. Деревья все еще лежат на дорогах, а в половине города нет света.

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