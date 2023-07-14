По Новосибирску проехались панорамамобили «Яндекса»

Камеры на машинах снимали панораму города. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске 14 июля на улицах можно было заметить машины с большими камерами на крыше. Это — специальные панорамамобили от «Яндекса». Они снимали планы города, чтобы обновить их в картах. В прошлый раз город снимали три года назад.

— Снимаем на скорости не более 20 километров в час. Большие проспекты снимаем в две стороны. Держимся всегда крайней правой полосы. Каждый день после окончания съёмок мы приезжаем домой, скидываем все данные, обрабатываем и отправляем в офис. И в офисе идёт склейка четырёх снимков в панораму, — цитируют оператора «Новосибирские новости».

Кстати, в таких «съемках» принимают участие не только машины, но и пешеходы с прикрепленными специальными камерами.

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