Под Новосибирском произошел пожар в свинокомплексе

Пожар произошел на территории свинокомплекса. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В Новосибирском районе сгорело здание на территории свинокомплекса. ЧП произошло в селе Криводановка поздно вечером 14 июля.

– В течение часа пожарные ликвидировали возгорание в неэксплуатируемом ангаре на территории свинокомплекса, – сообщили КП-Новосибирск в ГУ МЧС России по Новосибирской области. – Предварительно площадь пожара составила 12 квадратных метров.

Угрозы распространения огня на другие здания не было. Пострадавших от пожара людей и животных нет.

Площадь пожара составила, по предварительным данным, 12 кв.м. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Напомним, в Новосибирской области рядовой стрелковых войск Фаниль Казимов помог спасти пятилетнюю девочку, ее маму и 59-летнего мужчину на пожаре. Участник СВО вернулся в родную деревню в отпуск, ехал отмечаться в военкомат, когда увидел дым от пожара.

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