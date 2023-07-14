Новосибирская «Локомотив-Арена» осталась без света из-за неполадок в подстанции

Полдня в Локомотив-Арене не было света. Фото: правительство НСО / АО «РЭС».

В пятницу, 14 июля полдня не было электричества в новосибирской «Локомотив-Арене». Из-за повреждения кабеля в центре города не работали 7 трансформаторных подстанций — от света отключали и другие здания. Об аварии сообщили в пресс-службе АО «РЭС».

— Сегодня в 07:40 из-за неполадок в подстанции произошло повреждение кабеля 10 кВ в центральной части Новосибирска. Из-за этого временно не работали 7 трансформаторных подстанций и ряд социально-значимых объектов, в том числе стадион Локомотив-Арена, — указано в публикации организации.

В 15:45 бригада специалистов справилась с неполадками и восстановила электроснабжение в центре Новосибирска.

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