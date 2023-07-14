Следователи возбудили уголовное дело после падения самолета в Новосибирске

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после падения легкомоторного самолета Cessna 172. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после падения легкомоторного самолета Cessna 172. Напомним, ЧП случилось вечером в четверг, 13 июля: воздушное судно жестко приземлилось недалеко от аэродрома «Северный» в Заельцовском районе.

— На борту воздушного судна находилось 3 человека, один из них пилот-женщина. Ее госпитализировали в больницу, пассажирам медпомощь не потребовалась. Воздушное судно получило значительные механические повреждения фюзеляжа и крыльев, — рассказали в Восточном МСУТ СК России.

Дело возбудили по части 1 статьи 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»,

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