Спасатели обследовали Соболиные озера в поисках пропавшей новосибирской туристки в Бурятии

Спасатели продолжают поиски туристки Елены Романовой, пропавшей во время сплава по реке Снежная в Бурятии. Фото: соцсети/ГУ МЧС России Республики Бурятии/предоставлено компанией Sibraft

Спасатели продолжают поиски туристки Елены Романовой, пропавшей во время сплава по реке Снежная в Бурятии. Напомним, ЧП случилось 6 июля: она и еще 7 человек перевернулись на катамаранах во время сплава. Троих человек обнаружили в тот же день, еще четверых нашли на следующий день.

— 14 июля спасателями МЧС России обследовано 12 километров акватории реки Снежная и 10 километров береговой линии в местности Соболиные озера, а также острова в районе населенного пункта Выдрино. Поиск результатов не дал, — сообщили в МЧС по Республике Бурятия.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что родные девушки наняли частный вертолет для ее поисков.

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