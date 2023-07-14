Рабочих ТЭЦ-5 в Новосибирске заставляют дышать в алкотестер

Алкотестер находится на проходной. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

На проходной ТЭЦ-5 в Новосибирске установили алкотестер. Об этом сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

– В алкотестер нужно дунуть после применения электронного пропуска! – сообщили подписчики канала. – Если цвет изменился с синего на зеленый, то проходишь, если красный тебя повяжет охрана.

Проверку проходят все сотрудники ТЭЦ независимо от пола. На кадрах, что попали в сеть, была женщина. Сначала она прошла через турникет, а потом подышала на алкотестер.

О дате установления прибора не сообщается. Вероятнее всего, что он появился после смертельного ЧП, которое произошло на предприятии 16 июня. Напомним, во время ремонта на насосной станции нефтеочистных стоков произошел хлопок внутри резервуара. Пострадали трое сотрудников подрядной организации и один работник ТЭЦ, находившийся вблизи от проведения работ. Один работник компании-подрядчика скончался; трое, включая сотрудника ТЭЦ, были доставлены в областной ожоговый центр.

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