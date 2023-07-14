В Новосибирске водитель черного Hyundai протаранил припаркованное авто и уехал с места

Нарушитель скрылся с места. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске хозяин серебристой Honda Civic застал разбитой свою машину, припаркованную прямо во дворе дома. Как сообщают местные, некто протаранил машину и уехал. Об инциденте сообщает группа АСТ-54 во ВКонтакте.

— Водитель за рулём чёрного хэтчбека Hyundai врезался в припаркованный хэтчбек Honda Civic возле дома Шевелёва, 18, после чего скрылся с места ДТП. Известно, что автомобиль с разбитой передней левой частью припарковали где-то на Чемском, — указано в посте.

Машину протаранили прямо во дворе. Фото: скрин из паблика.

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