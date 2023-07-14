В Новосибирске для экономического лицея построят новый корпус.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске для экономического лицея построят новый корпус. Сейчас для нового здания готовится проект. В прошлом году количество учеников в лицее знатно превышало проектную мощность: 1744 ребенка против 825. В этом году части детей тоже пришлось отказать в приеме на учебу из-за нехватки мест.
— Поскольку школа в самом центре города, заявки туда подают не только жители соседних микрорайонов, но и жители со всего города. Мы надеемся, что ситуацию удастся улучшить за счет того, что 1 сентября будет доступно новое здание школы № 54 на улице Крылова, — пояснил на встрече с журналистами мэр города Анатолий Локоть.
Градоначальник также отметил, что сейчас в заключительной стадии находятся документы на строительство нового корпуса для экономического лицея.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер