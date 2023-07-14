«Раскладывал мармеладки голыми руками»: новосибирцы пожаловались на работника супермаркета

Работник магазина раскладывал мармелад без перчаток.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жители Новосибирска возмущены равнодушием работника местного супермаркета к санитарным нормам — тот перебирал развесной мармелад голыми руками. Внимательные посетители сделали сотруднику магазина замечание и сняли видео. Пост об этом опубликовали в группе Инцидент Новосибирск.
— Подошли и спросили: разве так можно? Говорит: можно, наверное. После замечания перчатки не были надеты, продолжил делать свое дело. Просто отвратительно было наблюдать за этим, — написала автор публикации.
Покупатели возмущены. Фото: скрин из паблика.
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