Мэр Новосибирска рассказал о требованиях к подрядчикам, которые будут убирать улицы по аутсорсингу

Главное условие - проводить уборку качественно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Новосибирска будут требовать соблюдение нормативного содержания дорог при передаче уборки на аутсорсинг. Об этом глава города Анатолий Локоть заявил во время пресс-конференции.

– Только при выполнении этого критерия работа подрядчиков будет оплачиваться, – отметил мэр. – У Новосибирска уже есть неудачный опыт передачи на аутсорсинг уборки дорог, которой занимались частные компании. Подрядчик в Пашино в середине зимы решил, что снега выпало очень много, и он уже не может его вывозить, поэтому разорвал контракт.

Специалисты мэрии проанализировали этот опыт и стали вменять в задачи организаций не количество вывезенного снега или мусора, а соблюдение показателей нормативного содержания дорог - это обязательное условие, которое должно компенсировать риски.

При этом с подрядчиками будут заключать долгосрочные контракты – до двух лет.

Напомним, мэрия Новосибирска планирует передать коммерческим организациям уборку на улицах Станционной, Жуковского, Кедровой, Кубовой, 1-го Мочищенского, Краснояровского и Дачном шоссе.

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