В поселке под Новосибирском лошадь повредила машину местного

Лошадь повредила бирюзовый минивэн. Фото: предоставлено героем публикации.

В поселке Чаны Новосибирской области ухоженная гнедая лошадка повредила машину местного жителя. Мужчина написал в соцсети, чтобы найти хозяина животного. В итоге сельчане уладили неприятность на месте.

— Лошадь прошла между гаражом и машиной — автомобиль близко к гаражу стоял. В итоге на бампере были царапинки. Хозяин лошадки купил полироль и убрал повреждения сам, все решили, — рассказал владелец машины КП-Новосибирск.

Пост с поисками хозяина лошади мужчина опубликовал в группе «Подслушано Чаны». Местные вовсю шутят в комментариях:

— Не отзовётся, значит, ничья. Забирай!

— Точно, еще и шашлык пожарим...

— На мясо. И ремонт авто перекроет!

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