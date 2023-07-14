На острове Кораблик в Новосибирске установят арт-объект для сбора пластиковых крышек

На острове Кораблик собрали около 100 мешков мусора. Фото: минприроды НСО.

В Новосибирске на острове Кораблик планируют установить контейнеры для раздельного сбора мусора и арт-объект для пластиковых крышек. В теплое время года за их наполняемостью будут следить сотрудники МУП «САХ».

– Такое решение приняли после проведения на острове шестнадцатой ежегодной акции «Экологический теплоход». Главным инициатором выступила Новосибирская Ассоциация Детских Объединений (НАДО), которая оказывала активную помощь в организации акции, – уточнили в минприроды по НСО.

Около 200 волонтеров собрали 100 мешков отходов, которые оставили отдыхающие на берегу острова. Одна из самых интересных находок этого года – антикварный манжетный утюжок.

Одна сибирячка возмутилась тем, что в акции участвую только подростки:

– Почему дети должны убирать за взрослыми? – написала женщина под постом в паблике МУП «Спецавтохозяйство» г. Новосибирска ВКонтакте. – Я на Кораблике была однажды, помойка редкостная, ни туалетов, ни удобств, а контейнера под мусор было только два, до верху забитых мусором, остальное было рядом, что-то в мешках, а что-то разорвано и разнесено ветром. Вопрос к мэрии: может нужно задуматься о модернизации, если вы завозите туда людей.

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