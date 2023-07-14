В Новосибирске сотрудник банка публично огласил долг медработницы — организацию оштрафовали на 250 тысяч рублей

Судебные приставы оштрафовали сотрудника банка и работодателя за нарушение закона. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Новосибирске судебные приставы оштрафовали банк на 250 тысяч рублей — его сотрудник пришел на работу к клиентке и при ее коллегах сообщил о задолженности. Информацию о преступлении предоставили в пресс-службе региональной ФССП.

— Банк и двух его сотрудников привлекли к административной ответственности — штрафу в 250 тысяч рублей для организации и 10 тысяч для работника. Еще один представитель банка получил предупреждение, — сообщили в ведомстве.

Как известно, в будний день работник финансовой организации пришел на работу к клиентке и в регистратуре стоматологического отделения клиники громко и при пациентах сообщил о долгах медсотрудника.

До этого сибирячке звонили с угрозами: предупреждали, что придут на работу. Так и сделали. На громкие возгласы кредитора медработница отвечала, что работает и не может решать личные вопросы. Однако просьбу покинуть стоматологию тот игнорировал. Вышел только вместе с должницей.

Действия нарушителя попали под административную статью.

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