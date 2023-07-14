В Новосибирской области парень украл мотоцикл, чтобы не отличаться от сверстников

Парень угнал мотоцикл соседей. Фото: ГУ МВД России по НСО.

В Куйбышевском районе раскрыли кражу мотоцикла «Восход». Инцидент произошел 13 июля, сообщили в ГУ МВД России по НСО.

– Угонщиком оказался ранее не судимый 18-летний житель Куйбышева. Он приехал в село в гости к знакомым. Мотоцикл украл у соседей, пробравшись к ним во двор ночью, – рассказали подробности в областном Главке. – А потом спрятал его.

Свой поступок парень объяснил желанием быть как его сверстники, которые катались по селу на мотоциклах.

Полицейские вернули байк законному владельцу, а на угонщика завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы, а пока выдана подписка о невыезде.

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