В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение 15 и 16 июля

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и гроз 15 и 16 июля. Об этом сообщили в региональном МЧС.

— Сутки 15 и сутки 16 июля 2023 года в Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, ливни, грозы, град. Усиление ветра до 17-22 метров в секунду, при грозах шквалы до 25 метров в секунду, — цитирует ведомство прогноз Западно-Сибирского Гидрометцентра. — В Новосибирске днем 15 июля, ночью 16 июля ожидается дождь, местами сильный, гроза, град и усиление ветра до 20-22 метров в секунду

В МЧС отметили, что такая погода может грозить обрывом линий связи и электропередач, падением деревьев и плохо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий, а также нарушением работы транспорта и увеличением количества ДТП.

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