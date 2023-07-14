Грибок на стенах и тараканы: Бердской ЦГБ выделили 14 миллионов на капремонт после вмешательства прокуратуры

Сотрудники прокуратуры проверили все корпуса больницы и даже аптеку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Бердска совместно со специалистом Центра гигиены и эпидемиологии в НСО проверили соблюдение требований федерального законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии в местной больнице. Проверяющие осмотрели терапевтические и хирургический корпуса, внутрибольничную аптеку, детскую больницу и обе поликлиники, а также взрослую поликлинику и роддом. Результатами остались недовольны.

– Самое распространенное нарушение – дефекты и повреждения покрытия стен в помещениях, которые можно убрать во время влажной уборки с моющими и дезинфицирующими средствами, – сообщает «Бердск-онлайн» со ссылкой на городскую прокуратуру. – Также обнаружили грибок на стенах в виде темных пятен.

Среди других минусов – отсутствие туалетной бумаги, средств для мытья и сушки рук в некоторых корпусах, а еще ловушки с мертвыми тараканами.

После прокурорской проверки на текущий ремонт, а также на изготовление и проведение техэкспертизы проектно-сметной документации на капремонт выделили 14 млн рублей. В настоящей момент заключено 3 госконтракта. Кроме того, привлечено к ответственности 3 должностных лица больницы – возбуждены административные дела. Они уже рассмотрены, виновным вынесено предупреждение.

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