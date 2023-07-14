Новосибирский суд запретил мусорному полигону у «Толмачево» складировать отходы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский областной суд отклонил апелляцию представителей мусорного полигона у «Толмачево» — до 29 июля 2023 года там по-прежнему нельзя складировать отходы. Без изменения оставили предыдущий приговор Коченевского районного суда.

— Судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда согласилась с выводами предыдущего суда, поскольку они соответствуют выясненным обстоятельствам дела и действующим нормам закона. Также определение запрещает размещение отходов IV класса опасности на вышеназванном полигоне, — отметили в пресс-службе суда.

Суд решил, что апелляционную жалобу представители ООО «Водолей» составили, основываясь на неправильном толковании законов. Апелляция противоречит подробностям дела.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber