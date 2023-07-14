Новосибирский суд запретил мусорному полигону у «Толмачево» складировать отходы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирский областной суд отклонил апелляцию представителей мусорного полигона у «Толмачево» — до 29 июля 2023 года там по-прежнему нельзя складировать отходы. Без изменения оставили предыдущий приговор Коченевского районного суда.
— Судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда согласилась с выводами предыдущего суда, поскольку они соответствуют выясненным обстоятельствам дела и действующим нормам закона. Также определение запрещает размещение отходов IV класса опасности на вышеназванном полигоне, — отметили в пресс-службе суда.
Суд решил, что апелляционную жалобу представители ООО «Водолей» составили, основываясь на неправильном толковании законов. Апелляция противоречит подробностям дела.
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