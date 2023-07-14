Трое детей утонули за неделю в Новосибирской области.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сразу несколько трагедий с детьми произошло за неделю в Новосибирской области. В водоемах утонули 3 ребенка. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
– Дети утонули в водоемах Первомайского района Новосибирска, в селе Старые Карачи Чановского района и в городе Тогучине, – уточнили подробности в ведомстве.
В ГУ МЧС добавили, что ребятишки купались без присмотра взрослых. А также в местах, которые не предназначены для плавания.
Также известно, что за неделю в Новосибирской области утонули четверо мужчин. Таким образом, за неделю в регионе погибли 7 человек.
В ГУ МСЧ по НСО напомнили, что купаться можно только в официально оборудованных для этого местах. На таких пляжах дежурят спасатели, которые ринутся на помощь в случае ЧП. Также в ведомстве подчеркнули, что оставлять детей у воды без присмотра категорически нельзя.
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