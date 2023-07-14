В Новосибирске осудят банду налетчиков на букмекерские конторы

В Новосибирске осудят банду налетчиков-рэкетиров, которые «кошмарили» офисы букмекерской конторы. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске осудят банду налетчиков-рэкетиров, которые «кошмарили» офисы букмекерской конторы. Они громили имущество и требовали 3 миллиона рублей.

— Один из обвиняемых предложил двум своим знакомым и еще 11 людям, которые в ходе следствия найти не удалось, разгромить офисы букмекерской компании. Распределяясь на группы по 2-6 человек, налетчики приезжали к букмекерским конторам, где крушили имущество, в том числе: мониторы и телевизоры. Организация понесла ущерб на 1, 8 миллион рублей, — сообщили в Калининском районном суде.

Главарь банды также потребовал у одной из организаций 3 миллиона рублей, угрожая разгромить им офис. Во время таких налетов он брал с собой огнестрельное оружие. Оно было изготовлено самодельным способом из ружья, которому укоротили ствол и удалили приклад.

Организатора преступления обвиняют в вымогательстве и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия по статьям 167, 163, 222 УК РФ. Двое его подельников обвиняются в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба по статье 167 УК РФ.

Главаря банды задержали в сентябре 2022 года и отправили под стражу. Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.

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