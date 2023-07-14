В Новосибирске будут судить 19-летнего организатора нелегального казино в Пашино

19-летнего новосибирца будут судить за организацию казино. Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Калининского района направила в суд дело 19-летнего новосибирца — парень и его сообщник организовали нелегальное казино в поселке Пашино. О преступлении сообщили в региональной прокуратуре.

— В октябре 2022 года обвиняемый и его сообщник выполняли функции администраторов в нелегальном игорном заведении по улице Солидарности в Калининском районе. 19-летний новосибирец контролировал работу игрового зала, принимал деньги от игроков, консультировал их, вел учет ставок, — отметили в ведомстве.

Сейчас оперативники ищут второго администратора нелегального казино. В ходе обысков оперативники изъяли оттуда компьютеры с игровыми программами.

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