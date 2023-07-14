«Поступок, заслуживающий восхищения»: губернатор поблагодарил участника СВО, который спас трех человек на пожаре в Чанах

Участник СВО разбил окно и прыгнул в задымленный дом. Фото: Предоставлено Фанилем Казимовым // Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

В Новосибирской области 32-летний мобилизованный Фаниль Казимов спас трех человек на пожаре во время отпуска. Днем 12 июля мужчина ехал отмечаться в военкомат в поселке Чаны, по дороге заметил дым на улице Герцена:

- Горел дом, внутри были люди. Рядом был сосед людей, он звал на помощь и пытался проникнуть в дом. Я снес пластиковое окно и запрыгнул внутрь. Первым увидел мужика, на нем горела футболка. Я его схватил и в окно бросил, крикнул парням: «Принимайте». Отдышался и слышу, кто-то плачет, ребенок. Шел сквозь дым на детский плач, почти наощупь, нашел комнату, смотрю – на кровати сидит девочка 4-5 лет, рядом женщина. В первую очередь девчонку схватил, передал ее мужику на руки. Затем помог выбраться женщине, – рассказал КП-Новосибирск рядовой Фаниль Казимов.

Сосед Евгений Семенов первым заметил пожар, позвонил «112» и бросился вытаскивать людей. Он помог Фанилю вытащить мужчину и погасил пламя, принял девочку и ее мать. В МЧС отметили, что мужчина не в первый раз спасает людей на пожаре.

Житель деревни Малый Тармакуль Фаниль Казимов был мобилизован в сентябре 2022 года, в качестве рядового стрелковых войск уехал в зону СВО. Спасал боевых товарищей, был награжден медалью за боевые заслуги. Губернатор Новосибирской области пообещал наградить героя:

- Радостно видеть, что ребята из Новосибирской области не только достойно проявляют себя в ходе выполнения задач специальной военной операции, демонстрируя мужество и самоотверженность в боевых действиях, но и совершают героические поступки на своей родной земле. Выражаю огромную благодарность Фанилю за храбрость, бесстрашие и решительность! Вот такие смелые и отважные люди живут рядом с нами. Обязательно наградим нашего Героя! - сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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