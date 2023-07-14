Новосибирской области дали 1 миллиард рублей на обновление общественного транспорта

Новые автобусы передадут в 32 муниципалитета. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирской области выделили 1 миллиард рублей на обновление автобусного парка в районах. В правительстве региона уточнили, что о решении Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ сообщил первый зампредседателя Госдумы, депутат от НСО Александр Жуков.

– Одобрено предложение по выделению специальных казначейских кредитов в размере 1 млрд рублей на обновление и приобретение 206 автобусов по 466 маршрутам, – рассказал он.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона прокомментировали, что новые автобусы будут разного класса: 153 малого, 48 среднего и 5 большого. Каждый будет оснащен маршрутоуказателями, оборудованием для особенных граждан, кондиционерами, системой «ГЛОНАСС», тахографами, камерами видеонаблюдения и системой безналичной оплаты проезда. Купят автобусы сразу, как только в область поступят средства.

Уточним, по распоряжению главы региона Андрея Травникова, новый транспорт получат 32 муниципалитета. Среди них Бердск, Искитим и Обь.

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