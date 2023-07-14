В Новосибирске 18-летний байкер без прав влетел в микроавтобус

Пострадали 18-летние водитель и пассажир мотоцикла. Фото: городская ГАИ.

Рано утром 14 июля в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись микроавтобус и питбайк— пострадали 18-летние водитель и пассажир мини-мотоцикла. О ДТП сообщает городская Госавтоинспекция.

— В 6 часов 14 июля на улице Выборной микроавтобус «Ниссан Ванет» столкнулся с питбайком. За рулем последнего был 18-летний водитель без прав — на пассажирском месте мотоцикла сидел человек того же возраста, — сообщили в ведомстве.

Известно, что пострадали водитель и пассажир питбайка. На месте работали сотрудники ГИБДД — сейчас выясняют все обстоятельства аварии. Пока неясно, какие именно травмы получили молодые люди.

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