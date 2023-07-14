В Новосибирске соседи блондинки, гулявшей без одежды, обвинили ее в алкоголизме

Новосибирцы все еще присылают фото и видео с нетрезвой дамой. Фото: источник КП-Новосибирск.

Жители Новосибирска, соседствующие с дамой, гулявшей по городу без одежды, считают произошедшее результатом злоупотребления спиртным. Источник, знакомый с семьей горожанки уверен: слова о попытках изнасилования были сказаны на пьяную голову.

— Никто не хотел ее насиловать — она просто слишком много пьет. За плечами у нее судимость и наркотическая зависимость. Видели и до этого, как она пьяная спала на остановке. Часто видели ее в нетрезвом виде, но до этого она хотя бы одета была. Сейчас родные не знают, что с ней делать.

По мнению местных, в моменты, попавшие на камеру новосибирцев, девушка могла быть под наркотическим или алкогольным опьянением.

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