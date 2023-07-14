В новосибирском магазине задержали мужчину, который уехал кататься на чужом авто после застолья

Мужчина решил покататься после застолья. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировском районе Новосибирска раскрыли угон иномарки. Инцидент произошел 13 июля на улице Петухова.

Как рассказали в ГУ МВД России по НСО, в полицию обратился новосибирец, который рассказал, что у него угнали Toyota Corona Premio, которая была припаркована около дома.

– Выяснилось, что в ходе совместного распития спиртных напитков подозреваемый взял у потерпевшего ключи от машины и уехал на ней, – рассказали в областном Главке.

Угонщика задержали быстро – в одном из магазинов Новосибирска. Им оказался 27-летний житель Кировского района, который ранее не был судим. Он пояснил полицейским, что хотел покататься на машине по городу.

На любителя прогулок завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В данный момент он находится под подпиской о невыезде. Машину, кстати, владельцу вернули.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber