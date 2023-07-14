У подростка, которого убило молнией под Новосибирском, умерла мама

Погибшего мальчика воспитывала тетя. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА/соцсети

Погибший от удара молнии 16-летний подросток воспитывался в семье тети. Напомним, трагедия произошла в деревне Александровка Болотнинского района.

– У подростка, которого убило молнией, не было мамы – она умерла. На воспитание его забрала сестра мамы – она оформила опеку, – рассказали КП-Новосибирск местные жители. – Всего в семье женщины пять детей. Семья работящая, у них огромное хозяйство.

Погибший парень вместе с 13-летнем двоюродным братом (родным ребенком тети – ред.) пасли коров. Около полудня началась гроза. Гром, молния… Ребята спрятались под деревом. Именно в него и ударила молния.

Брата тоже задело, но он остался жив. Сейчас мальчика выхаживают врачи.

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