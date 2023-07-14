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НовостиОбщество14 июля 2023 8:28

На проект Дзержинской линии метро в Новосибирске выделили 180 миллионов рублей

Всего после поправок областной бюджет получил 2,6 миллиарда рублей
Данила ШУЛЯК
На развитие Дзержинской линии подземки выделили 180 миллионов рублей

На развитие Дзержинской линии подземки выделили 180 миллионов рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Из областного бюджета Новосибирск получил 180 миллионов рублей на проект Дзержинской линии метро. Эти деньги освоят за период 2023-2025 годов. Об этом во время традиционной встречи с журналистами в пятницу, 14 июля, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

— На проектирование Дзержинской линии метрополитена мы получили 180 миллионов рублей на период 2023-25 годов.

На заключительной сессии заксобрания региона, говорит мэр, приняли решение внести изменения в бюджет Новосибирской области — его увеличили. В Новосибирск направили 2,6 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на социальную сферу, метро, дороги и парк Чербузы.

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