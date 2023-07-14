На проект Дзержинской линии метро в Новосибирске выделили 180 миллионов рублей

На развитие Дзержинской линии подземки выделили 180 миллионов рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Из областного бюджета Новосибирск получил 180 миллионов рублей на проект Дзержинской линии метро. Эти деньги освоят за период 2023-2025 годов. Об этом во время традиционной встречи с журналистами в пятницу, 14 июля, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

— На проектирование Дзержинской линии метрополитена мы получили 180 миллионов рублей на период 2023-25 годов.

На заключительной сессии заксобрания региона, говорит мэр, приняли решение внести изменения в бюджет Новосибирской области — его увеличили. В Новосибирск направили 2,6 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на социальную сферу, метро, дороги и парк Чербузы.

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